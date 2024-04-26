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«Устраивала драки и скандалы»: в Уфе возбудили «уголовку» против нерадивой многодетной матери

В Уфе возбудили уголовное дело против нерадивой матери троих детей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе возбудили уголовное дело в отношении многодетной матери за неисполнение родительских прав. Об этом рассказала пресс-служба МВД Башкирии.

Было установлено, что 43-летняя женщина не исполняла обязанности по воспитанию, содержанию и обучению своих трех детей возрасте от 5 до 16 лет. Кроме того, они содержались в антисанитарных условиях. Также сотрудники полиции выяснили, что уфимка злоупотребляла алкоголем и постоянно устраивала драки со скандалами.

Женщину поставили на учет как неблагополучного родителя. В отношении нее неоднократно составляли административные протоколы по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, обучению и воспитанию несовершеннолетних».

Сейчас уфимка находится под подпиской о невыезде. Решается вопрос об изъятии детей и помещении их в детский центр для оказания психологической помощи и реабилитации.