«Устраивала драки и скандалы»: в Уфе возбудили «уголовку» против нерадивой многодетной матери

Было установлено, что 43-летняя женщина не исполняла обязанности по воспитанию, содержанию и обучению своих трех детей возрасте от 5 до 16 лет. Кроме того, они содержались в антисанитарных условиях. Также сотрудники полиции выяснили, что уфимка злоупотребляла алкоголем и постоянно устраивала драки со скандалами.