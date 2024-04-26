«Видео опубликовали в интернете». Милиция нашла школьниц, которые устроили жесткую драку во дворе школы

Милиция Минска вычислила двух школьниц, которые устроили драку в школьном дворе. Подробности сообщили в телеграм-канале «Милиция Минска» ГУВД Мингорисполкома.
Изначально в сети появилось видео жесткой драки двух девочек-подростков. В коротком видео в толпе сверстников одна девочка набрасывается на другую и валит ее на землю. Продолжая драку, школьница садится на соперницу и начинает жестко тянуть ее за волосы. Окружающие девочек сверстники смеются и снимают происходящее на мобильные телефоны.
Видеоролик, на котором запечатлена драка двух школьниц, попал в сеть. Им заинтересовалась милиция. Выяснилось, что драка произошла между учащимися одной из минских школ, 13- и 15-летней девушками. Конфликт между старшеклассницами случился из-за личной неприязни.
— Собравшиеся учащиеся снимали все происходящее на телефон, они же и разместили видео в сети, — прокомментировали в пресс-службе ГУВД.
Драка между подростками произошла на территории школы. По данному факту еще проводится проверка. А в милиции сообщили, что со школьницами в присутствии других учащихся была проведена профилактическая беседа о недопустимости подобного поведения.