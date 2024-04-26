«Видео опубликовали в интернете». Милиция нашла школьниц, которые устроили жесткую драку во дворе школы

Изначально в сети появилось видео жесткой драки двух девочек-подростков. В коротком видео в толпе сверстников одна девочка набрасывается на другую и валит ее на землю. Продолжая драку, школьница садится на соперницу и начинает жестко тянуть ее за волосы. Окружающие девочек сверстники смеются и снимают происходящее на мобильные телефоны.