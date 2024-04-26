Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сочи на два месяца арестовали москвича, угрожавшего взорвать самолет

Суд избрал меру пресечения в отношении мужчины, который угрожал взорвать самолет в аэропорту Сочи.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что 31-летний житель Москвы проник на борт Airbus A320, находясь в обезумевшем состоянии. Он забаррикадировавшись на борту и пытаясь поджечь себя и кресла. Также он сообщил экипажу заведомо ложные сведения о том, что в его сумке находится тратил и что он «все взорвет».

Адлерский районный суд Сочи рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении задержанного. Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок в 2 месяца.