В Сочи на два месяца арестовали москвича, угрожавшего взорвать самолет

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что 31-летний житель Москвы проник на борт Airbus A320, находясь в обезумевшем состоянии. Он забаррикадировавшись на борту и пытаясь поджечь себя и кресла. Также он сообщил экипажу заведомо ложные сведения о том, что в его сумке находится тратил и что он «все взорвет».



Адлерский районный суд Сочи рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении задержанного. Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок в 2 месяца.