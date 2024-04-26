В Сочи проверят сообщения о догхантере

СОЧИ, 26 апр — РИА Новости. Полиция проводит проверку после обращений жителей посёлка Красная Поляна в Сочи о мужчине, который отстреливает собак, сообщает ГУМВД России по Краснодарскому краю.
Ранее в Telegram-канале телеканала 360tv появилась публикация о догхантере, который стреляет в собаку в Красной Поляне в Сочи. На видео женщина комментирует запись с видеокамеры, где мужчина с оружием в руках переходит дорогу, потом убегает, а в кадре появляется раненное в голову животное. Уточнялось, что волонтёры успели спасти собаку. Сообщалось также, что догхантер отстреливает собак и бьёт их палками.
«По факту жестокого обращения с животным в Адлерском районе города Сочи полицией курорта проводится проверка. По результатам будет принято решение согласно законодательству», — говорится в Telegram-канале полиции.
По словам местных жителей, в районе, где замечен догхантер, находится детский сад, от его действий могут пострадать дети.