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В Сочи проверят сообщения о догхантере

Полиция в Сочи проверит сообщения о мужчине, который отстреливает собак.

Источник: © РИА Новости

СОЧИ, 26 апр — РИА Новости. Полиция проводит проверку после обращений жителей посёлка Красная Поляна в Сочи о мужчине, который отстреливает собак, сообщает ГУМВД России по Краснодарскому краю.

Ранее в Telegram-канале телеканала 360tv появилась публикация о догхантере, который стреляет в собаку в Красной Поляне в Сочи. На видео женщина комментирует запись с видеокамеры, где мужчина с оружием в руках переходит дорогу, потом убегает, а в кадре появляется раненное в голову животное. Уточнялось, что волонтёры успели спасти собаку. Сообщалось также, что догхантер отстреливает собак и бьёт их палками.

«По факту жестокого обращения с животным в Адлерском районе города Сочи полицией курорта проводится проверка. По результатам будет принято решение согласно законодательству», — говорится в Telegram-канале полиции.

По словам местных жителей, в районе, где замечен догхантер, находится детский сад, от его действий могут пострадать дети.