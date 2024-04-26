Жителя Пермского края осудят после массового смертельного ДТП

Дело в отношении жителя Пермского края, возбуждённое после массового смертельного ДТП, передано в суд, сообщает прокуратура региона.
Речь идёт о трагедии, которая произошла 21 августа 2023 года на трассе «Кунгур — Соликамск — Усолье». Водитель «Рено Меган» не учёл дорожную обстановку и столкнулся с ВАЗ-2111. После удара автомобиль отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с «Ниссан Серена». Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что машины сдавило всмятку от удара.
Как сообщает прокуратура Пермского края, двое участников аварии получили тяжёлые травмы. Один из них скончался на месте происшествия.
Надзорный орган утвердил обвинительное заключение по статье УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть человека». Дело передадут для рассмотрения в Березниковский суд.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о смертельном ДТП, которое произошло ночью 22 апреля в Перми. Молодой человек переходил дорогу на шоссе Космонавтов, когда его сбил автомобиль. Друг пострадавшего пришёл к нему на помощь. Через несколько минут с ними столкнулся автомобиль «БМВ». Оба молодых человека погибли на месте происшествия.