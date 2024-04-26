Жителя Пермского края осудят после массового смертельного ДТП

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о смертельном ДТП, которое произошло ночью 22 апреля в Перми. Молодой человек переходил дорогу на шоссе Космонавтов, когда его сбил автомобиль. Друг пострадавшего пришёл к нему на помощь. Через несколько минут с ними столкнулся автомобиль «БМВ». Оба молодых человека погибли на месте происшествия.