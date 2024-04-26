В Волгоградской области задержали членов ячейки NS/WP*, готовивших теракты

«В ходе допроса задержанные дали признательные показания о том, что, разделяя идеи расового и религиозного превосходства, установили связь с главарями NS/WP* на территории Украины, от которых получили подробные инструкции, но изготовлению СВУ, самостоятельно синтезировали взрывчатое вещество и провели его предварительное испытание, после чего подобрали в качестве следующих объектов террористических устремлений один из отделов полиции в городе Волжский, местный военкомат, а также пункты общественного питания и места массового скопления людей», — подчеркнули в спецслужбе.