В Волгоградской области задержали членов ячейки NS/WP*, готовивших теракты

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Волгоградской области задержаны двое членов ячейки запрещенной в России проукраинской NS/WP*, готовивших теракты в отделе полиции, военкомате, заведениях общепита, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
«Совместно с СК России и МВД России сформирована неопровержимая доказательная база участия в деятельности ячейки запрещенной Верховным судом Российской Федерации проукраинской террористической организации “National-Socialism/White Power*” (“NS/WP*”) двух жителей города Волжский Волгоградской области, осуществлявших подготовку резонансного теракта», — говорится в сообщении.
По данным силовиков, с марта по ноябрь 2023 года по указанию украинских кураторов они повредили 16 автомобилей с символикой поддержки СВО, а также машин, принадлежавших выходцам с Северного Кавказа и из Центральной Азии. Отмечается, что в рамках уголовного дела об участии в деятельности террористической организации подозреваемые задержаны.
Подчеркивается, что в ходе обысков по местам их проживания были изъяты основные части огнестрельного оружия, боеприпасы к нему, СВУ с поражающими элементами, четыре килограмма пиротехнической смеси, а также средства связи и коммуникации.
«В ходе допроса задержанные дали признательные показания о том, что, разделяя идеи расового и религиозного превосходства, установили связь с главарями NS/WP* на территории Украины, от которых получили подробные инструкции, но изготовлению СВУ, самостоятельно синтезировали взрывчатое вещество и провели его предварительное испытание, после чего подобрали в качестве следующих объектов террористических устремлений один из отделов полиции в городе Волжский, местный военкомат, а также пункты общественного питания и места массового скопления людей», — подчеркнули в спецслужбе.
Как уточнили в СУСК РФ по Волгоградской области, задержанным по 17 лет.
* Запрещенная в России террористическая организация.