Полиция проверяет информацию о избиении ребенка няней на улице в Краснодаре

Полиция начала проверку по этому делу после того, как мать ребенка сообщила о произошедшем в местных пабликах.



Женщина утверждает, что вернувшись с работы, увидела няню, держащую за руку ее ребенка, который кричал.



Инцидент сняла на видео девушка. По ее словам, няня избивала ребенка по лицу, голове и спине.



В полиции уточнили, что родители сами не обратились в правоохранительные органы, но все стороны инцидента уже установлены.



После завершения проверки будут приняты соответствующие законные меры в отношении няни, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.