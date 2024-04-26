Полиция начала проверку по этому делу после того, как мать ребенка сообщила о произошедшем в местных пабликах.
Женщина утверждает, что вернувшись с работы, увидела няню, держащую за руку ее ребенка, который кричал.
Инцидент сняла на видео девушка. По ее словам, няня избивала ребенка по лицу, голове и спине.
В полиции уточнили, что родители сами не обратились в правоохранительные органы, но все стороны инцидента уже установлены.
После завершения проверки будут приняты соответствующие законные меры в отношении няни, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Полиция проверяет информацию о избиении ребенка няней на улице в Краснодаре
Инцидент на детской площадке в Краснодаре, где няня избила малыша, попал на видео и вызвал возмущение в сети.
Полиция начала проверку по этому делу после того, как мать ребенка сообщила о произошедшем в местных пабликах.