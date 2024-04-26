ФСБ: в Волгоградской области задержаны проукраинские нацисты, готовившие теракт

Как сообщает пресс-служба ФСБ, задержанные с марта по ноябрь 2023 года повредили 16 машин с символикой спецоперации, а также автомобилей, принадлежащих выходцам с Северного Кавказа и из Центральной Азии.
Во время обысков у них было обнаружено взрывное устройство. На допросе, сообщает ФСБ, задержанные признались, что установили связь с руководством NS/WP (запрещено в России) на территории Украины, от которых получили инструкции. В качестве объектов для терактов они выбрали отдел полиции, военкомат, общепит и местах массового скопления людей, сообщает ФСБ.
Как рассказал один из задержанных на допросе, они изготовили бомбу по инструкции и успели ее протестировать. Позднее им также передали пистолет, который планировалось использовать для убийства «лиц другой национальности» и людей, представляющих органы государственной власти. Во время обысков у задержанных нашли огнестрельное оружие и боеприпасы, а также СВУ с поражающими элементами и пиротехническую смесь.
ФСБ также опубликовала расценки на диверсии из переписки задержанных в Telegram. Минимальная цена поджога военкомата, как следует из сообщения, составляет $1 тыс. Поджог дома рядового российского военного оценен в $500, офицера — в $1 тыс.
Управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по статье об участии в деятельности организации, признанной в России террористической (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).