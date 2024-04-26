ФСБ: в Волгоградской области задержаны проукраинские нацисты, готовившие теракт

Как рассказал один из задержанных на допросе, они изготовили бомбу по инструкции и успели ее протестировать. Позднее им также передали пистолет, который планировалось использовать для убийства «лиц другой национальности» и людей, представляющих органы государственной власти. Во время обысков у задержанных нашли огнестрельное оружие и боеприпасы, а также СВУ с поражающими элементами и пиротехническую смесь.