В Усть-Лабинске поезд насмерть сбил мужчину

Сообщение, что на железнодорожном перегоне Усть-Лабинск — Варилка поезд сбил человека, поступило в дежурную часть 25 апреля. Мужчина не реагировал на подаваемые машинистом звуковые сигналы. Тот применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось.