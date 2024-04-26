В Усть-Лабинске поезд насмерть сбил мужчину

Сообщение, что на железнодорожном перегоне Усть-Лабинск — Варилка поезд сбил человека, поступило в дежурную часть 25 апреля. Мужчина не реагировал на подаваемые машинистом звуковые сигналы. Тот применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось.
В результате происшествия от полученных травм 42-летний житель города Усть-Лабинск скончался.
По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение.
Ранее мы сообщали, что на Кубани пассажирский поезд Симферополь — Москва насмерть сбил пенсионера.