В Узбекистане таксист «Яндекса» вымогал деньги у клиентки за отмену вызова

«Он угрожал, что выставит мой номер еще в 43 группах и в объявлениях, если я не отправлю ему деньги за заказ. Я отправила ему 15 тысяч сумов, но он потребовал еще 2 миллиона. А если я не отправлю ему деньги, он подаст на меня в суд и выиграет дело. Я предложила ему мирно разойтись, так как заплатила за ожидание. Но он прислал смс с указанием, сколько минут осталось до того, как он распространит мой номер в группах».