В Узбекистане таксист «Яндекса» вымогал деньги у клиентки за отмену вызова

Девушка рассказала свою историю о вымогательствах со стороны таксиста проекту против гендерного насилия «Немолчи».
Она решила уехать со встречи с друзьями и вызвала такси, но те уговорили ее остаться, и она отменила вызов. Время ожидания составляло 10 минут, девушка не выходила на улицу и не общалась с водителем по телефону.
«Обычно, когда я отменяла в следующий раз, мне начисляли небольшой штраф, поэтому я была спокойна».
Но вскоре с незнакомого номера пришло сообщение, в котором интересовались ценою лифчиков, которые она якобы продает на OLX.
«Я сразу написала в службу поддержки платформы, решив, что это мошенничество или чей-то розыгрыш. Однако через пять минут мне стали звонить незнакомые мужчины с разных номеров».
Оказалось, что номер девушки размещен в группе знакомств, это оскорбило ее и вызвало справедливые опасения. Получив ссылку на группу, она сделала скриншоты и попросила администраторов удалить ее номер. Звонки прекратились, но история не закончилась.
Девушке стал писать водитель отмененного такси. Он сообщил, что нельзя отменять заказы, а он, как юрист, знает Трудовой кодекс.
«Он угрожал, что выставит мой номер еще в 43 группах и в объявлениях, если я не отправлю ему деньги за заказ. Я отправила ему 15 тысяч сумов, но он потребовал еще 2 миллиона. А если я не отправлю ему деньги, он подаст на меня в суд и выиграет дело. Я предложила ему мирно разойтись, так как заплатила за ожидание. Но он прислал смс с указанием, сколько минут осталось до того, как он распространит мой номер в группах».
Как ведет себя служба поддержки «Яндекс. Такси» в случае разглашения личных данных клиентов? Индифферентно. Девушка получила лишь стандартные сообщения с извинениями, мол, водителю отправлено предупреждение, но больше ничего ему сделать не могут. Ей посоветовали написать на него заявление и обещали поддержку.
И тут возникает ряд вопросов. Если агрегатор позволяет водителям использовать личные данные клиенток, то и компания должна нести ответственность за это?
«Непонятно, почему “Яндекс” игнорирует ситуации, когда в рамках их сервиса недобросовестные люди могут пользовать личные данные клиента? Почему нельзя закрыть данные пользователя, оставив общение “исполнитель-заказчик” только через приложение?».
«Я не чувствую себя в безопасности, зная, что мой номер могут распространить без моего согласия. Мой обидчик должен понести наказание за вымогательство», — считает девушка.
Отметим, что вымогательство является уголовным преступлением, и наказывается ограничением или лишением свободы от трех до пяти лет.
Остается надеяться, что девушка подаст на вымогателя и шантажиста в суд и добьется справедливости.