«Я когда-то тоже так любил». Петербуржца покусала собственная тёща

В чем была причина такого поведения, пациент не рассказал, однако можно догадаться, что в последнее время отношения в его семье не очень-то ладятся. Такой вывод можно сделать, исходя из записей в соцсетях мужчины. Минувшей ночью под стихотворением на вечную тему он оставил комментарий «я когда-то тоже так любил».