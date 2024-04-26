В Новосибирске школьники поджигают аварийные дома

«Тут дети лазают, буквально на днях у нас соседний дом горел, ребятишки подожгли. Я за этим в окно наблюдала. Ребятишки лет по 8−9 лазают везде и никто за ними не смотрит, они все это поджигают, там же калечатся и падают. И никто за этим не следит», — рассказала местная жительница Екатерина Nsk.Om1.ru.