Бывшего новосибирского полицейского отправили в колонию за сбитого ребенка

Там отметили, что изначально бывший участковый вину не признавал, но в судебном процессе поменял позицию.
Инцидент, в обстоятельствах который разбирался суд, произошел в городе Карасуке 7 августа 2023 года. По версии следствия, светлая Toyota Corollа сбила восьмилетнюю девочку, которая переходила улицу по пешеходному переходу. После инцидента водитель иномарки уехал с места аварии, не принял мер к оказанию первой помощи пострадавшей.
Бригада скорой помощи, которую вызвал случайный прохожий, доставила девочку в местную больницу. У нее диагностировали перелом голени со смещением и травму грудной клетки, эксперты расценили это как тяжкий вред здоровью.
15 августа прошлого года предполагаемого виновника ДТП задержали. Им оказался участковый полиции Алексей Пузь. Стражу порядка предъявили обвинение, суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. В сентябре правоохранителя уволили из органов с формулировкой «за совершение поступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». В январе 2024 года расследование было завершено, дело поступило на рассмотрение суда.