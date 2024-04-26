Бывшего новосибирского полицейского отправили в колонию за сбитого ребенка

Инцидент, в обстоятельствах который разбирался суд, произошел в городе Карасуке 7 августа 2023 года. По версии следствия, светлая Toyota Corollа сбила восьмилетнюю девочку, которая переходила улицу по пешеходному переходу. После инцидента водитель иномарки уехал с места аварии, не принял мер к оказанию первой помощи пострадавшей.