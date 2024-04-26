Омича задержали на улице с почти 500 граммами метадона

При себе у него было 490 грамм метадона.
Кроме того в тайнике в лесу неподалёку от Дружино полицейские изъяли ещё полкило аналогичной наркосинтетики. Её задержанный планировал забрать позже. В квартире у мужчины нашли также весы, упаковочный материал, остатки наркотиков.
«По данным оперативников УНК, омич, сам являясь наркозависимым, нашёл незаконную работу в даркнете. Получал оптовые партии запрещенных веществ, фасовал их и организовывал закладки для розничных курьеров», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Против омича возбуди два уголовных дела за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.