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Омича задержали на улице с почти 500 граммами метадона

Сотрудники наркоконтроля задержали 28-летнего мужчину на улице 22 Апреля.

При себе у него было 490 грамм метадона.

Кроме того в тайнике в лесу неподалёку от Дружино полицейские изъяли ещё полкило аналогичной наркосинтетики. Её задержанный планировал забрать позже. В квартире у мужчины нашли также весы, упаковочный материал, остатки наркотиков.

«По данным оперативников УНК, омич, сам являясь наркозависимым, нашёл незаконную работу в даркнете. Получал оптовые партии запрещенных веществ, фасовал их и организовывал закладки для розничных курьеров», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Против омича возбуди два уголовных дела за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.