Три человека погибли при пожарах в Беларуси за сутки

25 апреля в 5.54 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Курганьевской в агрогородке Курганье Рогачевского района. При пожаре обнаружен погибший хозяин 1967 года рождения, неработавший. 26 апреля в 1.05 стало известно о пожаре в жилом доме по ул. Гагарина в агрогородке Чирковичи Светлогорского района. При пожаре обнаружен погибший хозяин 1976 года рождения, неработавший.
Также сегодня в 2.53 сообщили, что в учреждении здравоохранения от травм, полученных 19 апреля при пожаре в хозяйственной постройке на территории частного домовладения по ул. Советской в Логойске, скончался гражданин 1963 года рождения, неработавший. Причины пожаров устанавливаются.