Три человека погибли при пожарах в Беларуси за сутки

25 апреля в 5.54 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Курганьевской в агрогородке Курганье Рогачевского района. При пожаре обнаружен погибший хозяин 1967 года рождения, неработавший. 26 апреля в 1.05 стало известно о пожаре в жилом доме по ул. Гагарина в агрогородке Чирковичи Светлогорского района. При пожаре обнаружен погибший хозяин 1976 года рождения, неработавший.