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Рядом с детсадом в Новосибирске упала стрела башенного крана

Инцидент произошёл в четверг, 25 апреля, на строительной площадке по улице Рельефная, 102/2, строение 4.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

Стрела крана вместе с грузом рухнула в 20 метрах от детского сада.

Предварительно, со строящегося дома выпало стекло, оно упало и оборвало тросы крана, которые держали стрелу с грузом.

По соседству со стройкой расположен д/с «Калейдоскоп», в момент аварии дошколята гуляли на территории. Падение объекта представляло реальную угрозу их жизни.

Житель Новосибирска написал заявление, в котором просит выяснить причины инцидента, проверить безопасность креплений и запретить стройку в момент, когда воспитанник детсада выходят на прогулку.

Прокуратура начала проверку.

Ранее «МК в Новосибирске» сообщил о том, что рабочий упал с высоты на стройке в Новосибирске.