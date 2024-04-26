Рядом с детсадом в Новосибирске упала стрела башенного крана

Стрела крана вместе с грузом рухнула в 20 метрах от детского сада.
Предварительно, со строящегося дома выпало стекло, оно упало и оборвало тросы крана, которые держали стрелу с грузом.
По соседству со стройкой расположен д/с «Калейдоскоп», в момент аварии дошколята гуляли на территории. Падение объекта представляло реальную угрозу их жизни.
Житель Новосибирска написал заявление, в котором просит выяснить причины инцидента, проверить безопасность креплений и запретить стройку в момент, когда воспитанник детсада выходят на прогулку.
Прокуратура начала проверку.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщил о том, что рабочий упал с высоты на стройке в Новосибирске.