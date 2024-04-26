На воронежской трассе «Мазда» влетела под грузовик, водитель и пассажир в больнице

Накануне ночью на автомобильной дороге «Дон» в Павловском районе Воронежской области в аварии пострадали два человека. В ГУ МВД по региону сообщили, что 20-летний житель Московской области на автомобиле «Мазда 6» превысил скорость и не среагировал на движущийся впереди в попутном направлении автомобиль «Мерседес Бенц Актрос» с полуприцепом «Когель» под управлением 40-летнего жителя Ростовской области. Легковушка угодила под грузовик до самого лобового стекла.