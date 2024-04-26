Застрелил в упор из «Сайги»: следователи раскрыли убийство 14-летней давности

Как считает следствие, череда трагедий развернулась в новогодние каникулы 2010 года. Компания, в которой находился обвиняемый, вечером 4 января приехала весело провести несколько дней праздников в таежное зимовье в Анучино. Однако отдых самым жутким образом завершился уже на следующее утро.