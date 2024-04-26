Застрелил в упор из «Сайги»: следователи раскрыли убийство 14-летней давности

Следственное управление СК России по Приморскому краю предъявило обвинение в убийстве действующему адвокату. По мнению следствия, в 2010 году он застрелил сторожа таежной базы, который поджег зимовье с людьми, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на ведомство.
Как считает следствие, череда трагедий развернулась в новогодние каникулы 2010 года. Компания, в которой находился обвиняемый, вечером 4 января приехала весело провести несколько дней праздников в таежное зимовье в Анучино. Однако отдых самым жутким образом завершился уже на следующее утро.
Пьяный 60-летний сторож базы по непонятным причинам подпалил зимовье с находившимися внутри людьми. Адвокат и четверо его приятелей смогли выбраться из пылающей избушки, но находившаяся с ними женщина получила страшные ожоги и погибла.
Компания отдыхающих переместилась в расположенный рядом вагончик, где обвиняемый нашел гладкоствольный карабин «Сайга-20К», подошел к виновнику пожара и трижды выстрелил ему в живот и грудь. От полученных ран сторож умер на месте.
Следователи провели большую работу по установлению всей цепочки произошедших тогда трагических событий. Они провели десятки допросов, обысков, выемок документов. Спустя много лет было найдено и изъято ружье, из которого был застрелен потерпевший.
Адвокат задержан следователем, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.