Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Застрелил в упор из «Сайги»: следователи раскрыли убийство 14-летней давности

Приморского адвоката обвинили в убийстве сторожа из мести.

Источник: Комсомольская правда

Следственное управление СК России по Приморскому краю предъявило обвинение в убийстве действующему адвокату. По мнению следствия, в 2010 году он застрелил сторожа таежной базы, который поджег зимовье с людьми, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на ведомство.

Как считает следствие, череда трагедий развернулась в новогодние каникулы 2010 года. Компания, в которой находился обвиняемый, вечером 4 января приехала весело провести несколько дней праздников в таежное зимовье в Анучино. Однако отдых самым жутким образом завершился уже на следующее утро.

Пьяный 60-летний сторож базы по непонятным причинам подпалил зимовье с находившимися внутри людьми. Адвокат и четверо его приятелей смогли выбраться из пылающей избушки, но находившаяся с ними женщина получила страшные ожоги и погибла.

Компания отдыхающих переместилась в расположенный рядом вагончик, где обвиняемый нашел гладкоствольный карабин «Сайга-20К», подошел к виновнику пожара и трижды выстрелил ему в живот и грудь. От полученных ран сторож умер на месте.

Следователи провели большую работу по установлению всей цепочки произошедших тогда трагических событий. Они провели десятки допросов, обысков, выемок документов. Спустя много лет было найдено и изъято ружье, из которого был застрелен потерпевший.

Адвокат задержан следователем, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.