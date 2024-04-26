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Под Краснодаром водитель микроавтобуса погиб после столкновения с грузовиком

Под Краснодаром произошла авария, в результате которой погиб водитель микроавтобуса, который влетел в стоящий грузовик с прицепом. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.

ДТП произошло 25 апреля в 23:30 на 23-м км (+100 м) автодороги Краснодар—Кропоткин. Водитель автомобиля Ford двигался в направлении Усть-Лабинска. Он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся со стоящим на проезжей части грузовиком Iveco с прицепом.

Госавтоинспекторы установили, что водитель грузовика совершил вынужденную остановку на проезжей части из-за ДТП с легковушкой, водитель которой скрылся. В результате аварии водитель Ford от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.