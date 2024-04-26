Под Краснодаром водитель микроавтобуса погиб после столкновения с грузовиком

ДТП произошло 25 апреля в 23:30 на 23-м км (+100 м) автодороги Краснодар—Кропоткин. Водитель автомобиля Ford двигался в направлении Усть-Лабинска. Он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся со стоящим на проезжей части грузовиком Iveco с прицепом.