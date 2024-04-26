В Усть-Ишиме возводят дамбу, чтобы сдержать воду в реке

«Поговорил с жителями. Елена Александровна Фролова — местная активистка. Объяснил ситуацию и возможные риски, предложил выехать из домов, которые могут оказаться в зоне затопления, в пункты временного размещения. В ПВР организованы безопасные условия для пребывания — спальные места и горячее питание. Для того, чтобы за имущество не переживали, оборудовали охраняемый склад, куда можно сдать вещи на хранение», — рассказал Виталий Хоценко в своём телеграм-канале.