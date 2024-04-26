В Усть-Ишиме возводят дамбу, чтобы сдержать воду в реке

Глава региона Виталий Хоценко сегодня, 26 апреля, прибыл в Усть-Ишим с рабочей поездкой, чтобы лично оценить ситуацию с паводком. Уровень воды в реке Ишим повышается, на территории Тюменской области река уже затопила дороги и населённые пункты. В омском Усть-Ишиме решено возводить дамбу, сдержать воду и не допустить подтоплений. В её строительстве участвуют местные жители, коммунальщики из Омска, волонтёры и бойцы студотрядов.
«Поговорил с жителями. Елена Александровна Фролова — местная активистка. Объяснил ситуацию и возможные риски, предложил выехать из домов, которые могут оказаться в зоне затопления, в пункты временного размещения. В ПВР организованы безопасные условия для пребывания — спальные места и горячее питание. Для того, чтобы за имущество не переживали, оборудовали охраняемый склад, куда можно сдать вещи на хранение», — рассказал Виталий Хоценко в своём телеграм-канале.