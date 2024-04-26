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Не может ходить: в ДТП с перевертышем пострадал мужчина в Приморье

В Приморье водитель пострадал во время ДТП с перевертышем.

Источник: Комсомольская правда

Два автомобиля столкнулись в районе села Кневичи в Приморье. На место происшествия прибыли специалисты, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

По словам одного из водителей, он слетел на обочину, проехался по ней и врезался в Toyota Hilux Surf. В результате рулевой внедорожника пострадал. На кадрах с места происшествия видно, что мужчина не может передвигаться. Приехала карета скорой помощи и сотрудники ДПС.

Вероятно, владельца внедорожника будут госпитализировать: его положили на шины, чтобы тот не шевелился и не травмировал себя сильнее. Специалисты установят все обстоятельства произошедшего и выяснят, находились ли участники ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее «КП» писала о дрифтере на ToyotaMark II, который устроил ДТП в районе Некрасовской во Владивостоке. Второму водителю потребовалась медицинская помощь.