Не может ходить: в ДТП с перевертышем пострадал мужчина в Приморье

По словам одного из водителей, он слетел на обочину, проехался по ней и врезался в Toyota Hilux Surf. В результате рулевой внедорожника пострадал. На кадрах с места происшествия видно, что мужчина не может передвигаться. Приехала карета скорой помощи и сотрудники ДПС.