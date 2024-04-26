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Казахстанца арестовали после обыска КНБ

17 апреля ДКНБ по Алматинской области была пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству психотропных веществ, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

По информации официального Telegram-канала ведомства, в ходе обыска изъято около 35 кг синтетических наркотиков, 500 литров прекурсоров и лабораторное оборудование. По подозрению в совершении данного преступления задержан гражданин Казахстана. Проводится досудебное расследование по ч.3 ст. 297 УК РК. С санкции суда к задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Иную информацию в соответствии с ч.1 ст. 201 УПК РК в ведомстве не разглашают.

Добавим, что согласно ч.3 ст. 297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные: 1) группой лиц по предварительному сговору; 2) неоднократно; 3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; 4) должностным лицом с использованием служебного положения; 5) посредством использования электронных информационных ресурсов; 6) в общественном месте, — наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.