Казахстанца арестовали после обыска КНБ

По информации официального Telegram-канала ведомства, в ходе обыска изъято около 35 кг синтетических наркотиков, 500 литров прекурсоров и лабораторное оборудование. По подозрению в совершении данного преступления задержан гражданин Казахстана. Проводится досудебное расследование по ч.3 ст. 297 УК РК. С санкции суда к задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Иную информацию в соответствии с ч.1 ст. 201 УПК РК в ведомстве не разглашают.
Добавим, что согласно ч.3 ст. 297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные: 1) группой лиц по предварительному сговору; 2) неоднократно; 3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; 4) должностным лицом с использованием служебного положения; 5) посредством использования электронных информационных ресурсов; 6) в общественном месте, — наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.