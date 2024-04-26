Казахстанца арестовали после обыска КНБ

По информации официального Telegram-канала ведомства, в ходе обыска изъято около 35 кг синтетических наркотиков, 500 литров прекурсоров и лабораторное оборудование. По подозрению в совершении данного преступления задержан гражданин Казахстана. Проводится досудебное расследование по ч.3 ст. 297 УК РК. С санкции суда к задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Иную информацию в соответствии с ч.1 ст. 201 УПК РК в ведомстве не разглашают.