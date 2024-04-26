«Ахмат» требует расследования ситуации с отравлением футболистов «Сочи», сообщает «Матч ТВ» с ссылкой на генерального директора грозненского клуба Ахмеда Айдамирова.
По словам гендиректора, победу омрачает непонятный инцидент с отравлением футболистов команды-соперника. Айдамиров и участники клуба возмущены сложившейся ситуацией и настаивают на расследовании.
Он утверждает, что президенты клубов могли совместно решить вопрос о переносе матча, но разговора об этом не было. Узнав об отравлении футболистов, им предложили сдать кровь.
«Для нашего клуба крайне важно разобраться в ситуации. При этом, если бы “Сочи” действительно был в таком нехорошем состоянии… Но они нас даже переигрывали!», — подчеркнул гендиректор «Ахмата».
Ранее мы сообщали, что тренер «Сочи» Морено возмущен инцидентом с отравлением футболистов.