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«Ахмат» требует расследования ситуации с отравлением футболистов «Сочи»

Узнав об отравлении футболистов, им предложили сдать кровь.

Источник: БЕЛТА

«Ахмат» требует расследования ситуации с отравлением футболистов «Сочи», сообщает «Матч ТВ» с ссылкой на генерального директора грозненского клуба Ахмеда Айдамирова.

По словам гендиректора, победу омрачает непонятный инцидент с отравлением футболистов команды-соперника. Айдамиров и участники клуба возмущены сложившейся ситуацией и настаивают на расследовании.

Он утверждает, что президенты клубов могли совместно решить вопрос о переносе матча, но разговора об этом не было. Узнав об отравлении футболистов, им предложили сдать кровь.

«Для нашего клуба крайне важно разобраться в ситуации. При этом, если бы “Сочи” действительно был в таком нехорошем состоянии… Но они нас даже переигрывали!», — подчеркнул гендиректор «Ахмата».

Ранее мы сообщали, что тренер «Сочи» Морено возмущен инцидентом с отравлением футболистов.