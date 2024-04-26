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Ветер разнес искры: несколько часов хабаровские пожарные тушили заброшенный склад

Заброшенный склад загорелся в Хабаровске из-за пала сухой травы.

Источник: Комсомольская правда

Днем 26 апреля в Хабаровске загорелся заброшенный склад на проспекте 60-летия Октября, 2. Сообщение о возгорании поступило в 12:40. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Когда на место приехали спасатели, горела кровля одноэтажного кирпичного строения, мусор и автомобильные покрышки. Около 13:26 пожар был локализован, через три минуты — ликвидировали открытое горение, а в 15 часов специалисты уже потушили пожар полностью. В результате никто не пострадал. Огонь охватил 100 квадратных метров площади.

— Со слов очевидцев, возгорание началось с горения сухой растительности вокруг строений. Сильным ветром стало разносить искры, а через некоторое время загорелась крыша здания, — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Точную причину установят в Госпожарнадзоре после проведения проверки. На месте работали 25 человек личного состава и восемь единиц техники. Для полной ликвидации потребовалось разобрать складированный в здании и вокруг мусор и тщательно его пролить.

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