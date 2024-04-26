Ветер разнес искры: несколько часов хабаровские пожарные тушили заброшенный склад

Когда на место приехали спасатели, горела кровля одноэтажного кирпичного строения, мусор и автомобильные покрышки. Около 13:26 пожар был локализован, через три минуты — ликвидировали открытое горение, а в 15 часов специалисты уже потушили пожар полностью. В результате никто не пострадал. Огонь охватил 100 квадратных метров площади.