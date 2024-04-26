Задержанные под Волгоградом подростки планировали массовые убийства людей

Массовые убийства людей планировали двое 17-летних подростков из Волгоградской области. Их вовремя задержали. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ФСБ России, соучастники вступили в запрещенную Верховным судом РФ проукраинскую террористическую организацию «National-Socialism/White Power» («NS/WP»)* и по указанию кураторов готовили резонансный теракт.
Однако поначалу подростки выполняли подготовку. В 2023 году они повредили 16 машин с символикой СВО. Вместе с тем фигуранты самостоятельно синтезировали взрывчатое вещество и провели его предварительное испытание, чтобы устраивать теракты.
— Задержанные подобрали в качестве следующих объектов террористических устремлений один из отделов полиции в Волжском, местный военкомат, а также пункты общественного питания и места массового скопления людей, — уточнили в ФСБ России.
Преступников задержали сотрудники МВД И ФСБ, СК возбудил уголовное дело. Сообщники под стражей. Дома у них нашли разное оружие и взрывчатые вещества, в том числе 4 кило пиротехнической смеси. Расследование продолжается.
*запрещенная Верховным Судом РФ организация.