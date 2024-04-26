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Два автомобиля сгорели ночью в Самаре

В пятницу, 26 апреля, в 3:33, загорелась машина неподалеку от дома № 134 на ул. Демократической в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел Mercedes и также получил повреждения Nissan. На тушение направили девять человек, пожар ликвидировали в 3:49.

Пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливают.

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