Два автомобиля сгорели ночью в Самаре

На месте происшествия горел Mercedes и также получил повреждения Nissan. На тушение направили девять человек, пожар ликвидировали в 3:49.
Пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливают.
В пятницу, 26 апреля, в 3:33, загорелась машина неподалеку от дома № 134 на ул. Демократической в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте происшествия горел Mercedes и также получил повреждения Nissan. На тушение направили девять человек, пожар ликвидировали в 3:49.
Пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливают.