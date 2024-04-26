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Более 930 тыс. человек живут в Беларуси на затронутых Чернобылем территориях

Почти четыре десятка лет прошло с момента аварии на Чернобыльской АЭС, а белорусские власти до сих пор вынуждены считаться с ее последствиями.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 апр — Sputnik. Более 60% бюджета «чернобыльской» госпрограммы предусмотрены на соцзащиту, жизнеобеспечение и оздоровление населения загрязненных регионов, сообщила журналистам представитель Госатомнадзора МЧС Беларуси Лариса Басалай.

По ее словам, в пострадавшей от чернобыльской аварии зоне в стране сейчас более двух тысяч населенных пунктов, где проживают более 930 тысяч человек, 185 тысяч из которых — дети.

«На сегодняшний день все (загрязненные — Sputnik) регионы в части социально-экономического развития и уровня жизни населения ничем не отличаются от тех регионов, которые не были затронуты».

заверила Басалай.

Она обратила внимание, что в загрязненных регионах пособие по уходу за ребенком до трех лет на 50% выше обычной суммы. Есть и другие льготы как для жителей этих зон, так и для ликвидаторов аварии, а также тех, кто от нее пострадал. Так, у работающих в зоне отчуждения и эвакуации 35-часовая рабочая неделя, также их обеспечивают питанием.

Авария на ЧАЭС и последствия

Авария на Чернобыльской АЭС случилось 38 лет назад — в апреле 1986 года. В разной степени последствия затронули более двух десятков стран. Беларусь оказалась в числе наиболее пострадавших.

Из-за розы ветров и осадков большая часть выбросов из реактора оказалась на территории республики. В зону загрязнения попали более 3,5 тысяч населенных пунктов, в которых проживало 2,2 миллиона человек. Почти 500 населенных городов и деревень прекратили свое существование.

Было загрязнено 22% лесных территорий Беларуси и 21% сельскохозяйственных земель.

Со временем радиационная обстановка улучшается, но некоторые сельхозугодья все еще загрязнены. Поэтому продукция из «чернобыльских» регионов проходит через радиологическую проверку.

Разработаны рекомендации по ведению сельского хозяйства в таких зонах. Там работают более 600 селхозорганизаций, включая фермерские хозяйства. Среди мер, которые они предпринимают — радиационное обследование почв, внесение повышенного объема минеральных удобрений и многое другое.

Более 248 тысяч гектар все еще непригодны для сельского хозяйства, либо там ограничен объем производства чистой продукции.