Более 930 тыс. человек живут в Беларуси на затронутых Чернобылем территориях

Она обратила внимание, что в загрязненных регионах пособие по уходу за ребенком до трех лет на 50% выше обычной суммы. Есть и другие льготы как для жителей этих зон, так и для ликвидаторов аварии, а также тех, кто от нее пострадал. Так, у работающих в зоне отчуждения и эвакуации 35-часовая рабочая неделя, также их обеспечивают питанием.