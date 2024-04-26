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Взорвавшийся газовый котел лишил волгоградцев дома и иномарки

Предварительная версия — разгерметизация газового оборудования.

Неисправное газовое оборудование в доме лишило хозяев и самого дома и иномарки. Пожар произошел ночью в СНТ «Нефтяник-2» в Советском районе Волгограда на улице Джанабаева.

По предварительной информации экстренных служб, пожар охватил 200 квадратных метров площади двухэтажного деревянного строения. Возгорание случилось из-за взрыва газового котла.

Кроме дома сгорел также автомобиль Mondeo. По предварительным данным, произошла разгерметизация газового оборудования. К счастью, никто из людей не пострадал.