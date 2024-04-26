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В Усть-Каменогорске обнаружили тело пропавшего без вести мужчины

Пожилого мужчину обнаружили в районе Усть-Каменогорской ГЭС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

21 апреля на канал «102» Иртышского отдела полиции обратилась жительница областного центра, которая попросила оказать содействие в поиске дяди ее супруга. По её словам, Сидоров Анатолий Яковлевич 1951 года рождения 20 апреля около 10:00 ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. По информации волонтеров, он был дезориентирован.

«24 апреля в полицию поступило сообщение, что в районе Усть-Каменогорской ГЭС со стороны улицы Левобережной обнаружено тело ранее без вести пропавшего Сидорова А. Я. без видимых телесных повреждений. В настоящее время проводится досудебное расследование, назначены экспертизы», — сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.

несчастный случай