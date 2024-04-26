Угрозу взрыва предотвратили пожарные в районе ВОАД в Алматы

— По прибытии первых подразделений через семь минут обнаружено горение кровли хозяйственной постройки по улице Шокая с переходом на кровлю двухэтажного частного дома, расположенного по улице Оренгбургская. В ходе разведки и тушения эвакуированы газовые баллоны, тем самым предотвращена угроза взрыва. Принятыми мерами достигнута локализация в течение 31 минуты. Пожар ликвидирован в 13:23. Производится разборка и пролив конструкций, — сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.