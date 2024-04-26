Лудоман делал закладки в Павлодаре

В июне 2023 года молодой человек искал работу, так как в течение года ставил онлайн-ставки. Увлечение переросло в зависимость и парень влез в долги. В поисках работы павлодарец нашел сайт, где ему предложили быстрый и легкий заработок. Так он и стал закладчиком.