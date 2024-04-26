Милиция Минска задержала оптового наркокурьера

Сотрудники столичного наркоконтроля задержали 35-летнего минчанина, который готовился забрать из тайника и в последующем распространить более 200 таблеток полусинтетического психотропного вещества МДМА.
«Установлено, что мужчина работал заведующим складом крупной фирмы, а с февраля также устроился оптовым наркокурьером. Он забирал крупные партии мефедрона, гашиша и экстази, после чего фасовал наркотики в съемной квартире и оставлял разовые дозы в тайниках на территории столицы», — добавили в ГУВД Мингорисполкома.
Известно, что минчанин имеет двух малолетних детей, при этом сам употреблял наркотики.
Возбуждено уголовное дело.