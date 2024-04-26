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Милиция Минска задержала оптового наркокурьера

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оптового наркокурьера задержали столичные правоохранители. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники столичного наркоконтроля задержали 35-летнего минчанина, который готовился забрать из тайника и в последующем распространить более 200 таблеток полусинтетического психотропного вещества МДМА.

«Установлено, что мужчина работал заведующим складом крупной фирмы, а с февраля также устроился оптовым наркокурьером. Он забирал крупные партии мефедрона, гашиша и экстази, после чего фасовал наркотики в съемной квартире и оставлял разовые дозы в тайниках на территории столицы», — добавили в ГУВД Мингорисполкома.

Известно, что минчанин имеет двух малолетних детей, при этом сам употреблял наркотики.

Возбуждено уголовное дело.