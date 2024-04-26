В Новосибирске река Обь подтопила городскую набережную

26 апреля в связи с ухудшением паводковой обстановки в регионе начал действовать режим повышенной готовности. В МЧС заверили, что для жизни и имущества новосибирцев угрозы нет. Мера позволит быстро реагировать на происходящее.
Под данным Западно-Сибирского УГМС, сейчас вода в Оби находится на отметке в 348 сантиметров (опасная — 360).
Как сообщают в Верхне-Обском бассейновом водном управлении, средний уровень воды в водохранилище составляет 110,96 метра (+5 сантиметров в сутки). За сутки уровень воды в реке Обь поднялся на один сантиметр.
Напомним, накануне в деревне Болотнинского района затопило школу. Из-за паводка начался подъем грунтовых вод, которые залили подвалы.
Также в Новосибирске подтопило набережную Европейского Берега. А возле улицы В. Заровного залило парк сапсерфинга. По территории парка теперь можно передвигаться только на сапах.