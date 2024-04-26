Суд вынес приговор омичам за похищение человека

«Следствием и судом установлено в конце декабря 2021 года один из осужденных, занимавший высшее положение в преступной иерархии, с четырьмя другими осужденными совершили похищение предпринимателя из помещения отделения одного из банков в г. Омске, на автомобиле отвезли в гараж на окраине города, где нанесли многочисленные удары по телу, а также угрожая, вымогали денежные средства и требовали передачу и документальное оформление права собственности на квартиру потерпевшего», — передает ведомство.