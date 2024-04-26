Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд вынес приговор омичам за похищение человека

СК России по Омской области сообщает в пятницу, 26 апреля 2024 года, о вынесении приговора пятерым жителям Омской области. Их признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Также один из них признан виновным по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

«Следствием и судом установлено в конце декабря 2021 года один из осужденных, занимавший высшее положение в преступной иерархии, с четырьмя другими осужденными совершили похищение предпринимателя из помещения отделения одного из банков в г. Омске, на автомобиле отвезли в гараж на окраине города, где нанесли многочисленные удары по телу, а также угрожая, вымогали денежные средства и требовали передачу и документальное оформление права собственности на квартиру потерпевшего», — передает ведомство.

По данным СК, осужденные не подтвердили инкриминируемую вину.

Суд назначил осужденным наказания в виде лишения свободы сроком от 6 до 11 лет, сообщает пресс-служба ведомства.