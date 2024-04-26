В Новосибирске почти полсотни огнеборцев два часа тушили пожар возле СНТ «Виктория»

«На месте развернули и штаб пожаротушения. Для мониторинга за обстановкой и выявления отдельных очагов ландшафтного пожара с воздуха следила беспилотная авиация. Ситуацию осложнял сильный ветер, стремительно распространяя огонь. Кроме того, сложность пожарным доставлял безводный район — для бесперебойной подачи огнетушащей жидкости осуществлялся подвоз воды на расстоянии 2 км от ближайшего водоисточника», рассказали огнеборцы.