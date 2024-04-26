Что известно о полицейском, в которого выстрелили в центре Петербурга

Утром 26 апреля полицейские вместе с врачами скорой прибыли в квартиру на Английском проспекте по заявке местной жительницы о том, что ее 42-летний сын специально отравился таблетками. Сотрудники полиции помогли довести мужчину до гардероба. В этот момент он неожиданно выхватил из кармана своей куртки пистолет и в упор выстрелил в старшего сержанта.