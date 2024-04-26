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Что известно о полицейском, в которого выстрелили в центре Петербурга

У раненого в квартире Петербурга полицейского есть жена и дочь.

Источник: Фонтанка.ру

Раненым в квартире на Английском проспекте сотрудником МВД оказался 34-летний старший сержант полиции, стало известно «Фонтанке» 26 апреля.

Мужчина родился в Элисте, имеет высшее образование. Он женат и воспитывает дочь. Работает в УМВД по Адмиралтейскому району. В сентябре 2022 года был назначен на должность командира отделения взвода отдельного батальона патрульно-постовой службы. Неснятых взысканий не имеет.

Утром 26 апреля полицейские вместе с врачами скорой прибыли в квартиру на Английском проспекте по заявке местной жительницы о том, что ее 42-летний сын специально отравился таблетками. Сотрудники полиции помогли довести мужчину до гардероба. В этот момент он неожиданно выхватил из кармана своей куртки пистолет и в упор выстрелил в старшего сержанта.

По данным «Фонтанки», сейчас мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии, его прооперировали нейрохирурги.

Ранее Следственный комитет показал кадры из квартиры, где житель дома стрелял в полицейских. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (статья 317 УК РФ).

«Фонтанка» показывала, что сейчас происходит возле дома, где была стрельба, и что говорят соседи.

СК