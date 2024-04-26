В Новосибирске напавшего на журналистов ВГТРК мужчину заключили под стражу

Агрессивный мужчина был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 144 УК России (воспрепятствование законной деятельности журналиста). Санкции статьи предусматривают наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до шести лет.