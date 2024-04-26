В Новосибирске напавшего на журналистов ВГТРК мужчину заключили под стражу

Напомним, что инцидент произошел 2 апреля нынешнего года на пескобазе Новосибирска. Журналисты телеканала, которые работали там по заданию редакции, столкнулись с угрозами со стороны водителя проезжающего мимо автомобиля. Сибиряк требовал удалить видеозапись, угрожал разбить камеру, забросал её грязью и заблокировал водительскую дверь машины съемочной группы.
Агрессивный мужчина был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 144 УК России (воспрепятствование законной деятельности журналиста). Санкции статьи предусматривают наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до шести лет.
Сегодня, 26 апреля, Железнодорожный районный суд Новосибирска избрал Александру Скрипнинскому меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 июня 2024 года.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске участились случаи нападений на журналистов.