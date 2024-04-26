В резервате «Семей орманы» области Абай снова загорелся лес

В настоящее время лесничество «Семей Орманы» проводит работы по тушению пожаров. В тушении пожара принимают участие 11 человек, задействовано 7 единиц техники из лесного хозяйства, а также шесть человек из личного состава ДЧС. От Департамента задействованы две единицы техники.