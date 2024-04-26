В Хабаровске по статье о фейках про ВС РФ задержали журналиста Forbes

В своих социальных сетях адвокат уточнил, что Мингазов задержан и находится в изоляторе временного содержания УМВД по Хабаровску. По его предварительным данным, действия Мингазова квалифицированы по п. «д» ч. 2 статья 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).