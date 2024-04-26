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В Хабаровске по статье о фейках про ВС РФ задержали журналиста Forbes

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Журналист Forbes Russia Сергей Мингазов задержан в Хабаровске по делу о публичном распространении ложной информации про российские вооруженные силы, сообщил ТАСС адвокат Константин Бубон.

Источник: РИА "Новости"

«Сергей Мингазов задержан по так называемой статье о фейках про армию. Причиной, насколько я знаю, стал репост сторонней информации, текста другого человека из другого Telegram-канала», — сообщил Бубон. Мингазов задержан за публикации, не имеющие отношения к Forbes.

В своих социальных сетях адвокат уточнил, что Мингазов задержан и находится в изоляторе временного содержания УМВД по Хабаровску. По его предварительным данным, действия Мингазова квалифицированы по п. «д» ч. 2 статья 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).

В УМВД по Хабаровскому краю ситуацию пока не комментировали.