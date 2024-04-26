Трамвай сошел с рельсов у метро «Озерки», перекрыв разворот

Вставший трамвай мешает движению электротранспорта в сторону метро «Удельная». В связи с этим временно изменены трассы четырех маршрутов: № 9 и № 20 следуют по Выборгскому шоссе до проспекта Луначарского, а № 21 и № 58 — от улицы Жени Егоровой до станции метро «Удельная».