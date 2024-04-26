В Ростове-на-Дону проверят сообщение о мужчине, избивавшем людей

«Сотрудниками управления МВД России по городу Ростову-на-Дону проводится проверка по факту размещенных в сети интернет публикаций, сопровождающихся видео, на которых запечатлен гражданин, совершающий противоправные деяния в отношении других лиц, а также нарушает общественный порядок на улицах города», — говорится в сообщении.
В ряде соцсетей в пятницу была опубликована информация о мужчине, который систематически нападал на незнакомых ему людей, избивал их, нанося тяжелые травмы, и выкладывал соответствующие видео в интернете. Кроме того, он размещал на своей странице фотографии со вскинутой в нацистском приветствии рукой, в том числе на Красной площади в Москве.
Как пояснили в полиции, принимаются меры, направленные на установление участников событий, а также выяснение обстоятельств произошедшего. По результатам проверки правоохранителями будет принято решение в соответствии с законодательством, отметили в пресс-службе регионального главка МВД.
Следователи регионального СУСК РФ также начали проверку по этому факту, сообщили в пресс-службе ведомства. Они проверят причастность этого мужчины к пропаганде и публичной демонстрации нацистской символики, а также к избиению граждан, хулиганству и иным преступлениям.