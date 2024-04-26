В Ростове-на-Дону проверят сообщение о мужчине, избивавшем людей

В ряде соцсетей в пятницу была опубликована информация о мужчине, который систематически нападал на незнакомых ему людей, избивал их, нанося тяжелые травмы, и выкладывал соответствующие видео в интернете. Кроме того, он размещал на своей странице фотографии со вскинутой в нацистском приветствии рукой, в том числе на Красной площади в Москве.