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В Ростове-на-Дону проверят сообщение о мужчине, избивавшем людей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 апр — РИА Новости. Ростовская полиция начала проверку информации о мужчине, который неоднократно нападал на людей, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД России по Ростовской области.

Источник: © РИА Новости

«Сотрудниками управления МВД России по городу Ростову-на-Дону проводится проверка по факту размещенных в сети интернет публикаций, сопровождающихся видео, на которых запечатлен гражданин, совершающий противоправные деяния в отношении других лиц, а также нарушает общественный порядок на улицах города», — говорится в сообщении.

В ряде соцсетей в пятницу была опубликована информация о мужчине, который систематически нападал на незнакомых ему людей, избивал их, нанося тяжелые травмы, и выкладывал соответствующие видео в интернете. Кроме того, он размещал на своей странице фотографии со вскинутой в нацистском приветствии рукой, в том числе на Красной площади в Москве.

Как пояснили в полиции, принимаются меры, направленные на установление участников событий, а также выяснение обстоятельств произошедшего. По результатам проверки правоохранителями будет принято решение в соответствии с законодательством, отметили в пресс-службе регионального главка МВД.

Следователи регионального СУСК РФ также начали проверку по этому факту, сообщили в пресс-службе ведомства. Они проверят причастность этого мужчины к пропаганде и публичной демонстрации нацистской символики, а также к избиению граждан, хулиганству и иным преступлениям.

СК