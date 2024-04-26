Трое рабочих пострадали на нижегородском заводе «Лукойл»

Трое рабочих пострадали в результате несчастного случая на территории завода «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстове, сообщает инспекция труда в Нижегородской области.
Инцидент произошел утром 26 апреля во время монтажа нового оборудования, пострадавших экстренно доставили в больницу, сейчас они в реанимации. Подробностей о происшествии не сообщается.
По предварительной информации, на нефтеперерабатывающем предприятии произошел пожар при замене оборудования.
Инспекция труда проводит проверку, устанавливается наличие трудовых отношений.
Напомним, что 12 марта на объект «Лукойла» была совершена атака БПЛА. В результате случившегося никто не пострадал. Две установки на нефтеперерабатывающем заводе планируется вновь запустить во втором квартале 2024 года.