ОПГ вынесли приговор в СКО

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, 23 апреля 2024 года вступил в законную силу приговор по делу о незаконной охоте в составе организованной преступной группы (ч.1,2 ст. 262, п. 1 ч.6 ст. 337 УК РК).
«В суде при наличии неопровержимых доказательств, четверо привлекаемых лиц свою вину в совершенных преступлениях отрицали, в содеянном не раскаялись», — отметили в прокуратуре СКО.
Несмотря на это, государственное обвинение доказало, что четверо жителей Петропавловска в период с осени 2022 года по февраль 2023 года совершили незаконный отстрел 53 косуль в окрестностях областного центра, причинив ущерб государству на сумму более 68 млн тенге. Петропавловский городской суд, согласившись с мнением прокурора, осудил всех к реальному лишению свободы от 8 до 11 лет, взыскав с них причиненный материальный ущерб.
Отметим, что по ч.1 ст. 262 УК РК создание организованной группы или преступной организации, а равно руководство ею или структурным подразделением преступной организации, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Согласно ч.2 ст. 262 УК РК участие в организованной группе или преступной организации наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. В соответствии с п.1 ч.6 ст. 337 УК РК незаконная охота, совершенная преступной группой, наказывается лишением свободы на срок от 6 до 10 лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.