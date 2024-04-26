ОПГ вынесли приговор в СКО

Отметим, что по ч.1 ст. 262 УК РК создание организованной группы или преступной организации, а равно руководство ею или структурным подразделением преступной организации, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Согласно ч.2 ст. 262 УК РК участие в организованной группе или преступной организации наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. В соответствии с п.1 ч.6 ст. 337 УК РК незаконная охота, совершенная преступной группой, наказывается лишением свободы на срок от 6 до 10 лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.