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Средства ПВО РФ за сутки сбили 193 украинских БПЛА

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за прошедшие сутки сбили 193 украинских беспилотника, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Ольха» и 3 авиационные управляемые бомбы Hammer. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 193 украинских беспилотных летательных аппарата, 2 реактивных снаряда системы залпового огня “Ольха”, 3 авиационные управляемые бомбы Hammer производства Франции», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 592 самолета, 270 вертолетов, 23 325 беспилотных летательных аппаратов, 509 зенитных ракетных комплексов, 15 856 танков и других боевых бронированных машин, 1 274 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9 140 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 308 единиц специальной военной автомобильной техники.