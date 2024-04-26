Средства ПВО РФ за сутки сбили 193 украинских БПЛА

В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 592 самолета, 270 вертолетов, 23 325 беспилотных летательных аппаратов, 509 зенитных ракетных комплексов, 15 856 танков и других боевых бронированных машин, 1 274 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9 140 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 308 единиц специальной военной автомобильной техники.