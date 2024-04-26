«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены эшелон с западным вооружением и военной техникой в районе населенного пункта Удачное Донецкой Народной Республики, личный состав и техника 67-й механизированной бригады ВСУ на железнодорожной станции погрузки в районе населенного пункта Балаклея Харьковской области, а также живая сила и техника ВСУ в 112 районах», — сообщили в ведомстве.
ВС РФ поразили ВСУ в районе населенного пункта Балаклея
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине за сутки поразили эшелон с западным вооружением и военной техникой в районе Удачного ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.