ВС РФ поразили ВСУ в районе населенного пункта Балаклея

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены эшелон с западным вооружением и военной техникой в районе населенного пункта Удачное Донецкой Народной Республики, личный состав и техника 67-й механизированной бригады ВСУ на железнодорожной станции погрузки в районе населенного пункта Балаклея Харьковской области, а также живая сила и техника ВСУ в 112 районах», — сообщили в ведомстве.