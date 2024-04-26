Электричка сбила стадо кабанов в Ленобласти, перебегающих железную дорогу

В Волосовском районе Ленобласти электричка сбила пятерых кабанов, которые перебегали дорогу. Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте России на транспорте.
Инцидент произошёл вечером 25 апреля на 104 километре перегона Волосово-Молосковицы. Стадо кабанов перебегало железнодорожные пути перед приближающимся поездом. Машинист ударил по тормозам и подал громкий гудок, но столкновения не удалось избежать.
«В результате столкновения погибло пять особей кабанов», — сообщили в пресс-службе транспортной полиции.
Комитет по охране животного мира уже получил информацию, и теперь будет анализировать ситуацию.