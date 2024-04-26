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Электричка сбила стадо кабанов в Ленобласти, перебегающих железную дорогу

Пять кабанов перебегало железнодорожные пути перед приближающимся поездом.

В Волосовском районе Ленобласти электричка сбила пятерых кабанов, которые перебегали дорогу. Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте России на транспорте.

Инцидент произошёл вечером 25 апреля на 104 километре перегона Волосово-Молосковицы. Стадо кабанов перебегало железнодорожные пути перед приближающимся поездом. Машинист ударил по тормозам и подал громкий гудок, но столкновения не удалось избежать.

«В результате столкновения погибло пять особей кабанов», — сообщили в пресс-службе транспортной полиции.

Комитет по охране животного мира уже получил информацию, и теперь будет анализировать ситуацию.