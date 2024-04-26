Суд по делу Дмитрия Саттарова снова перенесли. В этот раз по техническим причинам

Суд начался на полчаса позже и продлился около 20 минут. В этот раз на нем присутствовал помощник прокурора. Однако, несмотря на присутствие всех участников процесса, дело не продвинулось.
Связь опять была через ноутбук, по Телеграму через видеозвонок. Судью слышно было хорошо, но прокурору пришлось подойти непосредственно к ноутбуку для оглашения обвинения сторон, иначе его было не слышно.
Заявления со стороны Рахматова слышно не было. Как и слов адвокатов Саттарова, потому что они находились на расстоянии примерно двух метров от ноутбука.
Поэтому адвокат Дмитрия Виктория Шмарковская подала ходатайство о предоставлении технических возможностей аудиовизуального контакта для ее подзащитного Саттарова, который находится дома. Она попросила предоставить телевизор для конференции, микрофоны и наушники для участников процесса.
В результате судья объявил о прекращении заседания и заявил, что следующее слушание пройдет 29 апреля в 14:30. Есть вероятность, что оно пройдет дома у Саттаровых.
Напомним, что заседание должно было состояться в понедельник, 22 апреля, однако его перенесли из-за отсутствия прокурора.