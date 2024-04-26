Экс-руководителя ветстанции в Башкирии осудили за взятки

Установлено, что с мая 2021 года по сентябрь 2022 года подсудимый получал от предпринимателя деньги за оформление ветеринарных свидетельств на животных, предоставляющие право на их перемещение России, ближнем и дальнем зарубежье без соответствующего осмотра. На самом деле процедуры по выявлению признаков заболеваний у животных не проводились, а в сопроводительные документы вносились ложные данные о том, что крупный рогатый скот осмотрен, и нет препятствий для его перевозки и продажи.