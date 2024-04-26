Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-руководителя ветстанции в Башкирии осудили за взятки

Баймакский районный суд вынес приговор по уголовному делу бывшему заведующему Старо-Сибайской ветеринарной лечебницы, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ).

Установлено, что с мая 2021 года по сентябрь 2022 года подсудимый получал от предпринимателя деньги за оформление ветеринарных свидетельств на животных, предоставляющие право на их перемещение России, ближнем и дальнем зарубежье без соответствующего осмотра. На самом деле процедуры по выявлению признаков заболеваний у животных не проводились, а в сопроводительные документы вносились ложные данные о том, что крупный рогатый скот осмотрен, и нет препятствий для его перевозки и продажи.

Общая сумма взятки составила более 180 тыс. руб.

Подсудимый признал вину. Суд приговорил его к семи с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года со штрафом в размере более 360 тыс. руб.