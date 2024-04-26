На СВО погиб 32-летний доброволец Владимир Тюмин из Пермского края

Доброволец из Пермского края Владимир Тюмин погиб на специальной военной операции в возрасте 32-х лет.
Об этом рассказали в администрации Осинского городского округа. Владимир родился 11 ноября 1991 года. В раннем возрасте он был усыновлён Дамиром и Натальей Кучукбаевыми. Окончил Осинское педучилище и политехнический институт в Перми.
Осенью 2023 года молодой человек решил отправиться добровольцем на СВО. Он погиб 11 декабря. Администрация и Дума Осинского округа выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.
Прощание с Владимиром состоится 27 апреля в 12:00 возле осинского дворца культуры.