Под Волгоградом ревнивец сжег дотла дом бывшей жены

В пресс-службе ГУ МВД по региону уточнили, что накануне ночью в Отдел МВД РФ по Дубовскому району поступило сообщение. Произошел пожар по ул. Делегатской. Оказалось, что дом, принадлежащий 41-летней женщине, вспыхнул в результате умышленного поджога.