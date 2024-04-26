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Под Волгоградом ревнивец сжег дотла дом бывшей жены

В Дубовском районе правоохранители задержали подозреваемого в поджоге дома.

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУ МВД ПО РЕГИОНУ

В пресс-службе ГУ МВД по региону уточнили, что накануне ночью в Отдел МВД РФ по Дубовскому району поступило сообщение. Произошел пожар по ул. Делегатской. Оказалось, что дом, принадлежащий 41-летней женщине, вспыхнул в результате умышленного поджога.

Подозреваемый в преступлении был вскоре установлен и задержан. Им оказался бывший муж потерпевшей. 40-летний мужчина сознался в содеянном. Он пояснил, что поджег дом экс-жены из-за ревности.

Следователем Отдела МВД РФ по Дубовскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК России «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога».

Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.